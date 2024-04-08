البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لـ"البنك التجاري" و"أي أف جي"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 370.336 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 183.189 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 588.735 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات المصرية للاتصالات عند 273.269 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 100.775 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 4.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.6 مليون جنيه، 69.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 481 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 34945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7509 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1527 نقطة.