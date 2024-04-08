البورصة المصرية.. صعود المؤشرات بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 28317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 34635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 12084 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 6487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 9226 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 7570 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العبوات الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 6.1 مليون سهم، 11 مليون سهم، 5.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية عدد 350 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 39.4 ميلون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 451 سهم، 58.9 ألف سهم، 45 ألف سهم، 39 سهمًا، 39.4 مليون سهم، 6 آلاف سهم، 11.3 ألف سهم، 4700 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والأهلي للتنمية والاستثمار، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 250 ألف سهم، 46.3 ألف سهم، 2032 سهم، 270 ألف سهم، 10.5 مليون سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 79.5 ألف سهم، 3889 سهم، على التوالي.

في سياق متصل قالت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، إنها تلقت عرضًا من شركة الكويت وادي النيل للتنمية العمرانية للتطوير والمشاركة في مشروع عقاري متكامل، ويتضمن تدفقات نقدية لشركة أطلس تبدأ من السنة الأولى مباشرة بدون فترة سماح، والمدة الزمنية المتوقعة للتدفقات النقدية من تحصيلات تعاقدات العملاء 10 سنوات تبدأ من عام 2024 يبلغ نصيب الشركة نسبة 35% من قيمة المبيعات المتوقعة للمشروع بمبلغ حوالي 1.448 مليار جنيه حتي يصل قيمة إجمالي المبيعات لمبلغ 3.6 مليار جنيه.