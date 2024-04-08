الانتهاء من توزيع 24 ألف كيلو لحوم و7 آلاف كرتونة رمضان بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

انتهت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، من توزيع عدد 24 ألف كيلو لحوم و7 آلاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، فى بيان صحفى، أن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة أسوان بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة وعزبهم المختلفة.

وأوضح، أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة أسوان وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.



توزيع لحوم وكراتين رمضان فى أسوان (1)



توزيع لحوم وكراتين رمضان فى أسوان (3)