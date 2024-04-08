الإمارات وسوريا وقطر تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر

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أعلنت دول الإمارات وقطر وسوريا، أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.



ففي الإمارات، قال وزير العدل رئيس اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1445 هجرية عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هـ، وأن يوم بعد غد الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو غرة شهر شوال.



وفي قطر، ذكرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن يوم غد الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.



وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.