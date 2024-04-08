الأقصر تدعو للمشاركة بمشروعات بيئية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الأقصر – أحمد مرعى

وجهت محافظة الأقصر، بقيادة المستشار مصطفى ألهم، الدعوة لكل القطاعات المختلفة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمرحلتها الثالثة، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك خلال الشهر الجاري على الموقع الرسمي للمبادرة.

ومن جانبه، ثمن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، النجاح الكبير الذي حققته المبادرة فى المرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً على أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ، وذلك من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تهدف المبادرة لتأكيد الدور الريادي في مجال تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ الأقصر، في بيان صحفى، على أن المحافظة تقدم كل أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز كل القطاعات للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي كل احتياجات المواطنين، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

يذكر أن محافظة الأقصر كانت قد فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى فى فئة المشروعات كبيرة الحجم بمشروع بنك المخلفات المصرى فى المرحلة الأولى 2022، كما فاز مشروع منظومة شبكات المياه وتقليل الفاقد بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فئة الشركات الناشئة في المرحلة الثانية 2023.