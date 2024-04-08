اليوم السابع
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الإثنين، 08 أبريل 2024 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 47 آخرين بقصف إسرائيلى على غزة خلال آخر 24 ساعة

الإثنين، 08 أبريل 2024 04:08 م
استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 47 آخرين بقصف إسرائيلى على غزة خلال آخر 24 ساعة غزة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 32 شخصا وإصابة 47 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان - أن حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع ارتفعت إلى 33 ألفا و207 شهدء، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75 ألفا و933 مصابا، مشيرة إلى أن هناك آلاف الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.


وفي وقت سابق اليوم، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على المنازل وسط وجنوب قطاع غزة







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