اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 12:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:15 ص
إصابة 11 شخصا فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس حادث سيارة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالقرب من كمين فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.


تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورد بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بالقرب من كمين فنارة دائرة المركز.


على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 11 شخصا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.


تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
 







الاسماعيلية

طريق الاسماعيلية السويس

حادث تصادم سيارتين

مستشفى فايد التخصصى

امن الاسماعيلية

مركز فايد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة