إشارة مرور.. تعرف على الشروط الواجب توافرها في موتور السيارة

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور الحالي في مادته (140) مجموعة من الشروط الواجب توافرها في محرك السيارات "الموتور" أثناء السير بالطرق والمحاور الرابطة بين المحافظات، ومن تلك الشروط..

-أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهى بالوزن الأقصى لها.

-يشترط فى محرك المركبة القاطرة فى مجموعة ( مقطورات أو نصف مقطورات مع ( القاطرة ) ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملى لكل طن مترى واحد.

-أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق.

-أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه (الكبود) سليما محكم الإغلاق.

-أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ.

-يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.