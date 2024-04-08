إحالة 7 أطباء وفنى أشعة للتحقيق بمستشفى جرجا العام

سوهاج محمود مقبول

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، 7 أطباء وفني أشعة بمستشفى جرجا العام للتحقيق العاجل خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها على المستشفى قبل قليل برفقة الدكتورة شرين عايد عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة وذلك لمتابعة سير العمل خلال النوبتجية الليلة و تواجد الأطقم الطبية المنوطة بالخدمة المسائية وانضباط الفرق الطبية وتواجدها.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتزامناً مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحي بالمحافظة استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه أكد وكيل صحة سوهاج، أن الخدمة الصحية للمواطنين وانتظامها وحصولهم عليها بالمستشفيات والمنشآت التابعة للمديرية هي أولوية بالنسبة له، لافتاً إلي أنه لن يقبل بالتقصير في حق أهالينا من المرضي وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين في خدمة أهالينا من المرضي.

وأشار إلي المتابعة المستمرة للخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بجميع أرجاء المحافظة علي مدار 24 ساعة، موجها الإدارة العامة للطب العلاجي والوقائي بالمديرية بتكثيف المتابعة للوحدات والمراكز والمستشفيات خلال أجازة عيد الفطر ومنع الأجازات والراحات وزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بأقسام الإستقبال والطوارئ وبنوك الدم والعنايات.