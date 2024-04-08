أوقاف الجيزة: حملة نظافة موسعة بالمساجد.. وإمام أساسى وآخر احتياطي لصلاة العيد

كتبت – مرام محمد

قال الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إن استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك بدأت مبكرًا من خلال إطلاق حملة نظافة وتعقيم موسعة بجميع المساجد على مستوى المراكز والمدن والأحياء؛ لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن صلاة العيد تقام بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى عدد من الساحات المحددة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي ليؤم المصلين ولإلقاء خطبة العيد، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشار إلى أن أبرز الساحات التي تقام بها صلاة العيد بالمحافظة تشمل: ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وساحة مسجد الحصري في أكتوبر، وساحة خاتم المرسلين في العمرانية، وساحة مسجد الحمد في هضبة الأهرام، وساحة المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، وساحة مسجد السيدة خديجة غرب سوميد في أكتوبر، وساحة مسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع في أكتوبر.

يُذكر أن وزارة الأوقاف أكدت أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك هي نفس ضوابط العام الماضى، وتعمل المديريات بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك بعد إعلان الوزارة بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة أيضًا، أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.



حملات نظافة بمساجد الجيزة استعدادا لعيد الفطر



حملات نظافة بمساجد الجيزة استعدادا لعيد الفطر



حملات نظافة بمساجد الجيزة استعدادا لعيد الفطر



حملات نظافة بمساجد الجيزة استعدادا لعيد الفطر



حملات نظافة بمساجد الجيزة استعدادا لعيد الفطر



حملات نظافة بمساجد الجيزة استعدادا لعيد الفطر