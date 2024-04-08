أهالى وأطفال الأقصر يستمتعون بلحظة إطلاق مدفع الإفطار.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله فعاليات احتفالات أهالي الأقصر بلحظات إطلاق مدفع الإفطار الشهير بمدفع الحاجة فاطمة في مدينة الأقصر، في ليلة الرؤية.



وتجمع الأهالي واطفالهم لالتقاط الصور التذكارية أمام مدفع رمضان أمام مقر الحماية المدنية وسط مدينة الأقصر، حيث يجهز المدفع للانطلاق لحظة أذان المغرب رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر.



وفى هذا الصدد صرح الحاج صلاح هاشم أحد أهالى المحافظة، إن المدفع سمي باسم "مدفع الحاجة فاطمة" له قصة توارثها الأجيال على مر العصور، حيث إن المدفع جاء لمصر ضمن سلسلة مدافع في عهد الخديوي إسماعيل والتي تمت صناعتها منذ حوالى 153 سنة مضت، أي في عام 1871م وكانت تشارك في الحروب الأوروبية بالقرن التاسع عشر، وخلال تنظيف أحد الجنود لأحد تلك المدافع بالعاصمة وقتها خرجت طلقة منه وقت غروب الشمس بالمصادفة، ودوى صدى الصوت في كافة أرجاء مصر القديمة، فظن الأهالى إنه تقليد جديد من الأسرة الملكية للإعلان عن موعد الإفطار، فأصدرت "الحاجة فاطمة" إبنة الخديوى إسماعيل فرمان في تلك الفترة بإطلاق قذيفة من المدفع وقت الإفطار ووقت الإمساك فجراً خلال شهر رمضان، فأصبح منذ ذلك الوقت يطلق عليه بين الأهالى "مدفع الحاجة فاطمة".

