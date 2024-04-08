أخبار الاقتصاد اليوم.. تحركات أسعار الذهب المحلية تتأثر بقفزة السعر العالمى

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها التحركات التي شهدتها أسعار الذهب اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها فيما يلي:

أسعار الذهب فى مصر اليوم 8 أبريل 2024.. تحرك جميع الأعيرة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المصري بدعم من قفزة السعر العالمي للذهب لمستويات غير مسبوقة تاريخياً عند 2354 دولار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار جميع الأعيرة المتداولة فى السوق المصرى، وفيما يلي أبرز تطورات سوق الذهب.

البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال جلستين..ورأس المال السوقي يصل إلى 1.9 تريليون جنيه

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89%.

الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص عند 6000 جنيه شهريا.

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره فى الأداء للعام المالى الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام 2023/ 2024 خلال التسعة أشهر الماضية.

تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 89.76 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أي ما يعادل 1.55% لتصل إلى 89.76 دولار للبرميل بعد تسجيلها أدنى مستوى لها فى الجلسة السابقة عند 88.78 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.60 دولار للبرميل، متراجعا 1.31 دولار.

وزيرة التخطيط: 96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعًا تنمويًا بمحافظة القاهرة بخطة 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".