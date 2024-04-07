وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية يشارك في ورشة عمل "المهام الأدائية"

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك الدكتور أحمد أبو خزيمة رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الاحد، في فعاليا ورشة عمل "المهام الأدائية" لتنمية مهارات موجهي العموم والموجهين الأوائل، التي نفذتها إدارة التدريب بالمنطقة، بقيادة أمين عزام، مدير التدريب، بالمركز المطور للحاسب الآلي بسموحة، بناء على توجيهات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس المواد الثقافية بالمنطقة الازهرية بالإسكندرية أن ورش عمل التدريب على المهام الأدائية تهدف إلى تنمية الكفاءة المهنية والتربوية للموجهين والمعلمين، والارتقاء الأمثل بالمستوى العلمي والتربوي لهم، وأن هذه الورش يتم تنفيذها تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية لهم.

وأضاف "جاويش" أن ورش العمل تنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولي: يقوم فيها مدير إدارة التدريب بكل منطقة أزهرية بتنفيذ ورش عمل للتدريب على المهام الأدائية لموجهي العموم والموجهين الأوائل، "ورشة عمل بإدارة التدريب بكل منطقة أزهرية"؛ المرحلة الثانية: يقوم فيها موجهي العموم والموجهين الأوائل بتنفيذ ورش عمل للتدريب على المهام الأدائية للموجهين بالإدارات التعليمية ومشرفي المواد في كل إدارة تعليمية، ويتم تنفيذها يوم الأحد الموافق 7/4/2024م (ورشة عمل بكل إدارة تعليمية بالمنطقة".

من جانبه أشار الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية أن مشرفي المواد سوف يقومون بتنفيذ ورشة عمل للمعلمين في معاهدهم حول نفس المادة التدريبية المرسلة من إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد للمهام الأدائية للاستفادة ونقل أثر التدريب "ورشة عمل داخل كل معهد".

تأتي ورش العمل انطلاقًا من رؤية مصر 2030م، وفي إطار اهتمام قطاع المعاهد الأزهرية بتطوير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، والسعي الدائم للارتقاء بالكفاءة المهنية لجميع العاملين، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف بزيادة الاهتمام بنظام التعليم الجديد، والذي أصبح الجانب المهارى فيه يمثل جزءًا كبيرًا؛ ونتيجة لذلك فقد أصبح التقويم الواقعي "البديل" مكمل أساسي للتقويم التقليدي؛ والذي تعد المهام الأدائية أحد استراتيجياته لما لها من أهمية كبيرة في قياس الجانب المهارى والتفاعلي والتأملي لدى التلاميذ لاعتمادها على مهارات التفكير العليا، وبناءً على موافقة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على إقامة ورش عمل للتدريب على المهام الأدائية بجميع المناطق الأزهرية.