وكيل "صحة دمياط" يتفقد مستشفى ميت أبو غالب ويحيل المدير المناوب للتحقيق

دمياط معتز الشربيني

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولة مرورية مسائية مفاجئة على مستشفى ميت أبو غالب المركزى، حيث تابع الانضباط الإدارى وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.



وأحال وكيل الصحة، المدير المناوب بالمستشفى للتحقيق لعدم تواجده طبقا لتعليمات وكيل الوزارة، كما قام وكيل وزارة الصحة بتفقد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات.



من الجدير بالذكر أن المستشفى يقدم خدمات الاستقبال والكلى الصناعى وخدمات نقل الدم والبلازما بالإضافة إلى القسم الداخلى والحضانات، بالإضافة إلى العيادات الخارجية للمستشفى والتى تشمل عيادات الأطفال والأمراض الباطنية وأمراض النسا وعيادة الأسنان والجراحة والأنف والاذون والرمد والجلدية والعلاج الطبيعى بالإضافة إلى الفحص بالسونار والأشعة العادية وخدمات المعامل وقسم رعاية اوليه والعلاج على نفقة الدولة.



وذلك ضمن المتابعات المستمرة لوكيل الوزارة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة وخاصة فى الفترات المسائية خلال شهر رمضان.