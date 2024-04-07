وزير خارجية كوريا الجنوبية يبحث مع الناتو سبل تعزيز التعاون الثنائى

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بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول مع الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتعاون العسكري المستمر بين بيونج يانج وموسكو خلال اجتماع في بروكسل.



وقال جو، خلال اجتماع في بروكسل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأحد "إن الحكومة الكورية الجنوبية تعمل مع الدول الصديقة لوضع آلية مراقبة جديدة ضد كوريا الشمالية بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد تفويض لجنة الخبراء التي تراقب تنفيذ العقوبات ضد بيونج يانج".



ودعا "جو" أيضًا إلى تعاون الناتو، حيث أشار إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة روسيا بسبب استخدام حق النقض ضد التمديد.



من جهته، أكد ستولتنبرج الحاجة إلى جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي ضد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، معبرا عن دعمه المستمر لجهود كوريا الجنوبية لإحلال سلام مستدام في شبه الجزيرة الكورية.