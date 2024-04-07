اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان هاتفيا جهود وقف عدوان إسرائيل على غزة

الأحد، 07 أبريل 2024 11:00 م
وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان هاتفيا جهود وقف عدوان إسرائيل على غزة وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدى
أ ش أ

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الأحد/ خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الكارثة الإنسانية.


كما بحث الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.


وأكدا استمرار العمل على تطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني والأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.







وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدى

وزيرا خارجية الأردن

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غزة




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