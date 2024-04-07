وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان هاتفيا جهود وقف عدوان إسرائيل على غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الأحد/ خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية دولة الكويت عبدالله اليحيا، جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الكارثة الإنسانية.
كما بحث الوزيران - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وأكدا استمرار العمل على تطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني والأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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