وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من فروع بنك ناصر

كتب مدحت وهبة

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات.

على جانب أخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،بانه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق ،ويشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى.