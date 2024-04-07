هيئة بحرية بريطانية: سقوط صاروخ قرب سفينة جنوب غربى عدن

وكالات

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأحد، بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن باليمن.

وأوضحت الهيئة أن صاروخا سقط بالقرب منسفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن باليمن لكن لم تقع أضرار بالسفينة أو إصابات في صفوف الطاقم.

وبحسب موقع سكاى نيوز، ذكرت الهيئة في مذكرة أبلغ ربان السفينة عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة... لم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة وأفادت التقارير بأن الطاقم بخير.

ولم تذكر الهيئة مصدر إطلاق الصاروخ أو تقدم المزيد من التفاصيل، وأضافت ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة.

وأشارت الهيئة نقلا عن القبطان إلى أن السفينة لم تصب بأضرار وأن طاقمها بخير.