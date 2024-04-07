نفحات روحانية في مقارئ القرآن الكريم الرمضانية من مساجد أهل البيت بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

شهد عدد من مساجد محافظة البحيرة تنظيم فاعليات مقرأة الجمهور فى شهر رمضان المبارك، ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه.

عدسة اليوم السابع رصدت فعاليات مقرأة الجمهور فى شهر رمضان الكريم من مسجد العارف بالله سيدي عمر الافلاقى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد التقى مديري المديريات الإقليمية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور قيادات الوزارة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل بشهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدعوة إلى الله عز وجل رسالة، والحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله عز وجل، مشيدًا بحملات النظافة لجميع مساجد الجمهورية التي انطلقت مؤخرا لاستقبال شهر رمضان الكريم.



مقرأة الجمهور فى شهر رمضان (1)



مقرأة الجمهور فى شهر رمضان (2)



مقرأة الجمهور فى شهر رمضان (3)



مقرأة الجمهور فى شهر رمضان (4)