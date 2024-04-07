اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أبريل 2024 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مواعيد تشغيل المترو خلال إجازة عيد الفطر.. إنفوجراف

الأحد، 07 أبريل 2024 02:00 م
مواعيد تشغيل المترو خلال إجازة عيد الفطر.. إنفوجراف مواعيد مترو الأنفاق
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلالثة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كذلك مواعيد القطار الكهربائي الخفيف، ومواعيد التقاء خطوط المترو في المحطات التبادلية، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 أبريل 2024  .

IMG-20240407-WA0006

مواعيد الخط الأول والثاني:-
تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.
قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.
قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا.
قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا .
يتم مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا.
ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.
قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا .

مواعيد الخط الثالث :-

IMG-20240407-WA0005

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا .
قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا .
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً .
قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً .
آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا .
آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.

مواعيد القطار الكهربائي LRT :-
قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا .
قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا .
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً .
قيام آخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً .

 







مواعيد المترو

مترو الانفاق

مواعيد المترو في العيد

القطار الكهربائي الخفيف



الموضوعات المتعلقة

مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر

السبت، 06 أبريل 2024 08:32 م

وزارة النقل توطن صناعات المترو والقطارات والأنظمة الكهربائية للسكة الحديد.. إنشاء 6 مصانع لإنتاج الفلنكات والتعاون مع شركات عالمية لتصنيع وسائل الجر الكهربائى.. والوزير: لن يتم الاستيراد مرة أخرى

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:00 ص

وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي خلال إجازة العيد

السبت، 06 أبريل 2024 04:56 م

مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان.. انفوجراف

الجمعة، 15 مارس 2024 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة