منظمة الدول الأمريكية تدين اعتقال الإكوادور لنائب الرئيس السابق من السفارة المكسيكية

أحمد علوى

أدانت منظمة الدول الأمريكية قيام قوات الأمن في الإكوادور باعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق، خورخي جلاس، من السفارة المكسيكية في كيتو.



وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية رفضها أي عمل ينتهك أو يعرض للخطر حرمة مباني البعثات الدبلوماسية، وأكدت التزام جميع الدول بعدم التذرع بقواعد القانون المحلي لتبرير عدم الامتثال لالتزاماتها الدولية.



ودعت الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية إلى الحوار بين الأطراف لحل خلافاتهم، معتبرة أن اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية ضروري لمعالجة القضية وعلى أساس المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، مثل احترام السيادة والسلم السلمي.



وكانت قوات الأمن في الإكوادور قد اقتحمت سفارة المكسيكية في كيتو واعتقلت نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس، ما دفع المكسيك إلى تعليق العلاقات الثنائية بين البلدين.



يشار إلى أن جلاس، المطلوب في الإكوادور بتهمة الفساد، يقيم منذ أشهر في سفارة المكسيك في العاصمة كيتو.