مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. وارتفاع 4.8% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بالأسواق العالمية،حيث سجل خام القياس العالمى برنت نحو 4.8% و4.5% لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.

وسجلت أسعارالنفط91.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.91 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أصدرته، فجر السبت، أنها استهدفت مصافي النفط الإسرائيلية في حيفا.



وقالت في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر السبت 6 أبريل 2024 مصافي النفط في حيفا بأراضينا المحتلة".

وأفادت في بيانها بأنها "مستمرة في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

وكانت فصائل المقاومة في العراق قد تبنت قصف مناطق في إٍسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على "مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان".



