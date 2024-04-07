معهد تكنولوجيا الأغذية ينصح بعدم تناول أكثر من 3 قطع كعك فى العيد

كتبت أسماء نصار

يحرص الكثيرون خلال عيد الفطر التركيز على تناول الكعك البسكويت المحتويان على نسبه عالية من الدهون والسكريات المرتفعة، لذلك حدد معهد تكنولوجيا الأغذية عدد من الضوابط لكي يمر العيد بدون أى متاعب صحية والعودة تدريجيا الى النظام الغذائي اليومي بعد شهر رمضان وأهم هذه الضوابط عدم المبالغة بالطعام من حيث الكمية والنوعية.

التناول الامن للكعك يكون كالتالى:..

1- بعد الوجبة الغذائية المتكاملة "فطار او غذاء" حتى لا يرتفع مؤشر السكر في الجسم بشكل مباشر .

2- تناول الكعك بعد الوجبة بنصف ساعة يؤدى إلى الإقلال من المتناول نتيجة حالة الشبع التي يشعر بها الفرد بعد تناول وجبة متكاملة وقبل التناول ينصح بتناول كوبين من الماء .

3- تناول الكعك ينصح بممارسة الرياضة وألا يزيد المتناول عن 3 قطع .

4- لا ينصح بتناول الكعك صباحاً بشكل مباشر لأن تناول الكعك في الصباح يؤدى الى ارتفاع مؤشر السكر في الدم بشكل مفاجئ.

5- يتكون الكعك من الدقيق والسمن والسكر واللبن ويتميز بقيمته الغذائية المرتفعة لذلك فإن كثرة المتناول تؤدي لزيادة الوزن وارتفاع مؤشر السكر في الجسم ويسبب كما ان زيادة المتناول تؤدى الى اضطراب للجهاز الهضمي.

6- يجب تناول المشروبات الصحية مثل النعناع، الزنجبيل والشاي الأخضر والكركديه والدوم والعصائر الطبيعية.

7- تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة و الإكثار من شرب الماء خلال فتره العيد لأن الماء يؤدي الى رفع كفاءه الحرق وتقوية الجهاز المناعي.

