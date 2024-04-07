مصرع شاب تحت عجلات قطار السويس القاهرة فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه قبل انطلاق مدفع الإفطار، نتيجة دهسه من قطار السويس القاهرة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام منطقة كوبرى المغاربة بين فايد وقرية أبو سلطان، وتم نقل الجثة إلى مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة فايد يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب دهسه قطار السويس القاهرة أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام منطقة كوبرى المغاربة بين فايد وقرية أبو سلطان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع حسن غريب عبد العزيز 40 عاما.

تم نقل الجثة الى مستشفى فايد التخصصى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.