مستشفى المسلة التخصصى بأسوان.. إضافة للتأمين الصحى بأحدث التقنيات.. صور

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة المصرية، علي تسخير كل الإمكانيات والموارد، لصالح المريض المصرى، وتجلي ذلك في تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ساهمت في تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، وتحولت الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أوجه الرعاية المتعددة للمواطنين بالجودة العالية.

ومحافظة أسوان، خامس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومستشفى المسلة التخصصي بأسوان (الحميات سابقا) التابعة لهيئة الرعاية الصحية من أكبر المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة.

ومستشفى المسلة التخصصي بأسوان تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال، وهذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والاستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع، وأيضاً قسم الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة .

وأعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت الاعتماد المبدئي لمستشفى المسلة التخصصي بأسوان، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة و المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

ويعتبر نجاح مستشفى المسلة التخصصي في الحصول على الاعتماد المبدئي من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤشرًا لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالمية بجميع أقسامها، ويعكس مواكبة المستشفى لأحدث مستجدات الجودة والسلامة العالمية، باعتبارها الركيزة الأساسية فى تقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وتعد موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

ويأتي اعتماد مستشفى المسلة التخصصي بأسوان ضمن الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستعداداً للتشغيل الكامل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، يجري تنفيذ مشروع إنشاء مول الخدمات الطبية المواجهة لمستشفى المسلة التخصصى بأسوان، الذى يقام على مساحة 250 مترا مسطحا، ويتكلف إنشاؤه أكثر من 3 ملايين جنيه ليضم دور أرضى و 3 أدوار علوية، وسيضم مراكز طبية فى التخصصات المختلفة، وأيضاً مراكز للأشعة، وصيدلية ليكون إضافة هامة للخدمات المقدمة بمستشفى المسلة التخصصي، ويتم إنهاء إجراءات الترخيص وفقاً لإعتماد هذه المراكز من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حتى تكون متوافقة مع ضوابط ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتنظم مستشفى المسلة التخصصي بأسوان، ندوات توعوية متنوعة، وتأتي تلك الفعاليات في إطار الجهود التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية بأسوان، من أجل تحسين الخدمات العلاجية والتوعوية للمواطنين في محافظة أسوان، حيث قدمت ندوات توعوية عن مرض السكر ومضاعفاته، ونظم المستشفى ندوات توعوية للمنتفعين عن مرض السكري ومضاعفاته.

وتناولت الندوات أهمية الفحص الدوري للسكر لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض، وطرق الوقاية من مرض السكري، والتعامل مع المرض بعد الإصابة به، وفي ختام الندوات، تم الرد على استفسارات المرضى وذويهم .

وكان قد زار مؤخرا وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب مستشفى المسلة التخصصي بأسوان، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي تقوم بها اللجنة البرلمانية لمحافظة أسوان، لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها مؤخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



واطلع الوفد، على طلبات المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي وما تحتاجه لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل والمترددين على المستشفي، والتي تشمل أقسام الأشعة والطوارئ والعيادات الخارجية والعناية المركزية ووحدة المناظير وأقسام الباطنة وقسم العزل والأطفال ووحدة الغسيل الكلوي.

وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتوفير الكوادر الشبابية الطبية المدربة، مع تأهيل الكوادر الطبية الشبابية، وهو ما رصدته اللجنة من نقص في الكوادر الطبية في المنشآت الصحية بالمحافظة، كما طالب الوفد بتوفير مخازن علاجية لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان.

جدير بالذكر، أن تكلفة تنفيذ مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان 12,3 مليار جنيه، شملت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتشغيل التجريبي للمنظومة في المحافظة، وذلك فضلًا عن تكلفة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في المنشآت الصحية.

كما يتوالي تنفيذ البرامج التدريبية الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المنقول تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي لضمان تحقيق افضل مخرجات الرعاية الصحية، وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

كما تم منح الاعتماد المبدئى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للعديد من مستشفيات أسوان، حيث وافقت اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على منح شهادات الاعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وشهدت محافظة أسوان، تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن خلال مرحلة التشغيل التجريبي، منها أكثر من 200 ألف خدمة طبية في مراكز ووحدات طب الأسرة، و300 ألف خدمة في المستشفيات، و الخدمات المقدمة شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة، مرورًا بالخدمات التشخيصية عن طريق الأشعة والمعمل، ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة أو ذات المهارة أو طابع خاص.

ومنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان ترتكز على 123 منشأة صحية، منها 11 مستشفى و112 مركز ووحدة طب أسرة، وتم استلام 90 منشأة صحية منهم 4 مستشفيات "أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة، الرمد"، بالإضافة إلى 86 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي أعمال التطوير والتجهيزات للمنشآت الصحية وفقًا للتخطيط الصحي واستعدادًا لتشغيل المنظومة رسميًا في المحافظة.

ويتم تسجيل المنتفعين بأسوان وفق آلية معينة حيث تم الانتهاء من تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان حتى الآن.



مستشفى المسلة التخصصى بأسوان



مستشفى المسلة التخصصى بأسوان