اليوم السابع
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مسئول أمريكى: رؤساء منظمات إنسانية أبلغونا أن غزة ليست آمنة لموظفيها

الأحد، 07 أبريل 2024 04:17 ص
مسئول أمريكى: رؤساء منظمات إنسانية أبلغونا أن غزة ليست آمنة لموظفيها غزة- ارشيفية
أحمد علوى

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نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله ، انه من المبكر التكهن بإمكانية استخدام الرصيف العائم بغزة وخطة توزيع الغذاء غامضة.

واضاف المسؤول ذاته، أن رؤساء منظمات إنسانية كبرى أبلغونا بقلقهم من أن غزة ليست آمنة لنشر موظفيهم.

وبين ان الغارات الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة تركت تأثيرا مروعا.


كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية تقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.

وقال الجهاز في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن 43 ألفا و349 طفلا يعيشون دون والديهم أو دون أحدهما، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من  أكتوبر الماضي.







غزة

منظمة انسانية

اخبار فلسطين




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