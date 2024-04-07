مسؤولة أمريكية تزور رومانيا وبولندا والسويد لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية

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تقوم المسؤولة الأمريكية البارزة المعنية بشؤون كوريا الشمالية "جونج باك"، بجولة يوم الاثنين المقبل، تزور خلالها رومانيا وبولندا والسويد.



وتناقش المسؤولة الأمريكية خلال زيارتها التي تستغرق 5 أيام، التهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية غير القانونية وبرامج صواريخ كوريا الشمالية الباليستية والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتعميق الشراكة العسكرية والسياسية مع روسيا.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان السبت أن "جونج باك" ستناقش أيضًا فرص تعزيز الحوار والدبلوماسية مع كوريا الشمالية.



وبحسب البيان، تعد الجولة جزءًا من الجهود الأمريكية المستمرة للتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء بشأن التداعيات الأمنية العالمية لتهديد كوريا الشمالية.