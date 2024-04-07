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مركز المناخ: أمطار غدًا على مطروح تصل شمال الدلتا والوجه البحرى والقاهرة

الأحد، 07 أبريل 2024 09:27 ص
مركز المناخ: أمطار غدًا على مطروح تصل شمال الدلتا والوجه البحرى والقاهرة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، إنه متوقع بداية من غدًا الاثنين، بداية انكسار الحرارة نهاراً وليلاً وأن كانت حول المعدل على معظم الأنحاء وانخفاض آخر في درجات الحرارة وعودة البرودة ليلاً .

وأضاف فهيم، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تبدأ من فجر الاثنين من الساحل الشمالي الغربي "السلوم ومطروح " ومع الوقت تتجه للداخل وتتركز على شمال الدلتا وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة آخر اليوم ثم تتجه إلى مدن القناة وسيناء وتستمر الثلاثاء على شمال الدلتا وسيناء وتبقي الأربعاء على مناطق شمال سيناء فقط .

وأوضح فهيم، أنه ما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة  قد تكون محملة بالرمال والأتربة.
 







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