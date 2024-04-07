محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابى واقعة التسمم بسبب "عقيقة".. ويؤكد استقرار الحالات

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الخدمات الطبية المقدمة لمصابي اشتباه تسمم غذائي، لعدد من الأشخاص يقيمون بقرية رزقة آماي التابعة لمركز كفر الشيخ، عقب تناولهم وجبة الإفطار ( عقيقة) بمنزل أحد أهالي القرية.

وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة والخدمة الطبية، وخرجت معظم الحالات عقب تلقي الإسعافات والعلاج اللازم لهم، بمستشفي كفرالشيخ العام عدا بعض الأشخاص تم وضعهم تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة، فيما تباشر النيابة العامة إجراءات التحقيقات للوقوف علي أسباب الواقعة.

ورصدت غرفة عمليات المحافظة، وصول عدداً من الأشخاص مصابين باشتباه تسمم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام بادعاء تناول وجبة غير صالحة خلال تناول وجبة الإفطار عقب دعوتهم لـ " عقيقة " من أحد أهالي قرية رزقة آماي بمركز كفرالشيخ.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أعلن رفع درجة الإستعداد بمستشفى كفر الشيخ العام، مكلفاً الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وملاحظة حالتهم والاطمئنان عليهم.

