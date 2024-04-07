محافظ قنا يستقبل وفدا من مطرانية نجع حمادي ودشنا لتقديم التهنئة بعيد الفطر

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفدين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي برئاسة القمص لوقا هلال، وكيل المطرانية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، رافقهما القمص بولس مترى، وكيل مطرانية دشنا، و القمص مكاري بكنيسة العذراء مريم الرحمانية، والقمص رويس لويز كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة، والقمص متياس كنيسة مارجرجس الحبيل بأبوتشت، والمستشار عماد فتحي ويصا رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمهندس نبيه ايوب اسحق مسئول خدمات عامة بكنيسة مار يوحنا بنجع حمادي، والدكتور مينا زرزور مدير مؤسسة مصر بلا مرض.

رحب محافظ قنا، بالوفدين الكنائسي، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيرا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدا إنه «ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد»، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

وقدم المطران تكلا، والقمص لوقا هلال خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد، مشيرين إلى أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.