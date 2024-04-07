محافظ جنوب سيناء يعلن رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لاستقبال عيد الفطر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلن اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومنع الإجازات لكافة مديري المديري الخدمية ورؤساء المدن، وتواجد السكرتير العام والسكرتير المساعد المساعد بالمحافظة طوال ايام عيد الفطر المبارك ومتابعتهم المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين وزائري المحافظة، واستمرار تشغيل المخابز ومحطات الوقود طوال ايام العيد بجميع مدن المحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل مصغرة بالمحافظة تضم الجهات الرئيسية المعنية لعقد اجتماعات دورية للتأكد من توافر السلع الأساسية بجميع مدن المحافظة.



كما شدد المحافظ علي الاستعداد التام للتقلبات الجوية ورفع درجة الاستعداد بمراكز العمليات والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة للتقلبات الجوية وتوقعات سقوط الأمطار و لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن والأوقاف لتأمين صلاة العيد.

ووجه فوده برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات طوال اجازة العيد مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس ونقل الركاب بنطاق المحافظة ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والشواطيء والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين والشواطيء.

وشدد على تكثيف الحملات المرورية على الطريق الدولي والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري أو أية حوادث مرورية وحملات الرادار بالطرق الرئيسية وتشديد الرقابة على الحدائق العامة والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم.

