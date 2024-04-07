محافظ جنوب سيناء يصدق على 687 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 11 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ "نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ولفت رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه بذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 687 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.