اليوم السابع
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تشمل أول مدرسة STEM..

محافظ الوادى الجديد: طرح أعمال إنشاء وصيانة 19 مدرسة

الأحد، 07 أبريل 2024 12:11 ص
محافظ الوادى الجديد: طرح أعمال إنشاء وصيانة 19 مدرسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، طرح أعمال إنشاء وتوسعة 7 مدارس وصيانة 12 مدرسة أخرى بمراكز المحافظة، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة التوسع في المنشآت التعليمية ورفع كفاءة المدارس الموجودة.

وأشار الزملوط، إلى أن خطة الإنشاءات تشمل إنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمنطقة طريق الداخلة ومبنى توسعة لمدرسة الخارجة الرسمية لغات بالخارجة ومبنى توسعة وتطوير بمدرسة عدن الابتدائية وإحلال كلي لمدرسة التحرير الابتدائية بالداخلة، وإنشاء مبنى توسعة بمدرستي الثانوية الزراعية وأبو بكر الصديق الصناعية بالفرافرة.


 







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