محافظ المنوفية يفاجئ منفذ بيع اللحوم بحي شرق ويشدد على رفع كفاءته

المنوفية - محمد فتحى

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منفذ بيع اللحوم بنطاق حي شرق شبين الكوم، وذلك في إطار متابعته لانتظام سير العمل ومدى الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

ووجه المحافظ برفع كفاءة المنفذ وكلف رئيس حي شرق بضرورة المتابعة الدورية علي مدار الساعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة ووضع قائمة بالأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة مع مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع بأول بأول لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية كافة احتياجاتهم بصفة مستمرة.