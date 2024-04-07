محافظ المنوفية يختتم جولته بتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد

المنوفية - محمد فتحى

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد لمتابعة نسب التنفيذ ورفع معدلات الإنجاز، رافقه نائبه محمد موسى، هناء عقيلة رئيس حى غرب، المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الرى، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد على مساحة 500 م تقريباً، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحى غرب شبين الكوم، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل، ووجه المحافظ برفع معدلات الإنجاز لخلق متنفس حضارى جديد لأهالى شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلاً عن المساهمة فى توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية مشروع فينيسيا مول الجديد أحد المشروعات الاستثمارية بشبين الكوم والذى تم تطويره واستغلاله بالشراكة بنظام حق الانتفاع بما يساهم فى تعظيم موارد المحافظة من أصول الدولة الغير مستغلة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمار عصب التنمية وأن الدولة تدعم المستثمر الجاد وتحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع فى إقامة مشروعات تساهم بدورها فى دفع عجلة الإنتاج وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتفقد المحافظ كوبرى القاصد بحى غرب شبين الكوم، لمتابعة انتظام الحركة المرورية باعتباره مدخل هام وحيوى للعاصمة.