محافظ الفيوم يكلف رؤساء المدن بمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية خلال العيد

الفيوم - رباب الجالى

كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم. رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسؤولي الزراعة بالمتابعة الميدانية، والمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلفهم، خلال اجتماع موسع لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء، والتعامل الفوري معها.

وشدد "الأنصاري"، على تعامل الوحدات المحلية، وشرطة المرافق بكل حزم، مع كل أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع أي مخالفات، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

كما وجه، مسؤولي مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال، والطوارئ، وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وإلغاء كل الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات، والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز، والمدن، والتجمعات، والحدائق العامة.

ووجه، برفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق "المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، على أن يستمر العمل بكل قطاعات المرافق، والخدمات، والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أيه أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فورًا، مكلفا رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف، والأمن، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

وشدد "الأنصاري"، على ضرورة تكثيف الحملات على المواقف، بالتنسيق بين مسؤولي المتابعة الميدانية، ومسؤولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمرور، لمنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، خلال العيد.