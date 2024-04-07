محافظ الفيوم: حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على المواقف والطرق فى عيد الفطر

الفيوم - رباب الجالى

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى، وإلغاء كل الإجازات، بجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والقرى، مشددًا على تكثيف الحملات على المواقف، والطرق، والمزارات السياحية والأسواق.

وأوضح "الأنصاري"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أنه كلَّف كل قطاعات المرافق، والخدمات على مستوى المحافظة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية في العمل، واليقظة التامة، للتعامل الفوري مع أي أحداث، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وشدد، على ضرورة جاهزية الحدائق، والمتنزهات العامة، بجميع أنحاء المحافظة، أمام جموع المواطنين واستقبال الرواد، للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم، موجهًا رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية، والأحياء، بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، ورفع كفاءة الحدائق، والمتنزهات على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات، وزيادة أعداد العمال، للحفاظ على الشكل الجمالي، والحضاري للمحافظة.

كما كلف، مسؤولي مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمتابعة اليومية لضبط الأسواق، ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية، والغذائية، والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية، والمعارض الثابتة، والمتحركة، مع تشديد الرقابة، وتكثيف حملات التفتيش على جميع المخابز، لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة، وكميات تكفي أبناء المحافظة.

كما وجه "الأنصاري"، أيضاً مسئولي الطب البيطري، وجميع الجهات المعنية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والشوادر، والمجازر، ومحلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمنتجات الحيوانية، والدواجن، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة المرخص منها وغير المرخص، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، حفاظاً على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.