محافظ الدقهلية: نقل 222 ألف طن قمامة من مقلب نبروه للتخلص الآمن منها

الدقهلية - محمدالحبشي

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد مقلب نبروه التاريخي بعد الانتهاء من نقل التراكمات التاريخية المترمدة بالكامل منه ضمن المرحلة الثالثة لنقل المقالب العشوائية بنطاق المحافظة، لتصبح المقالب المتبقية بنطاق المحافظة هي (غلق مقلب قلابشو ونقل مقلب ميت غمر وبني عبيد)، جاء ذلك بحضور محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة نبروه، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني بالإدارة المتكاملة.

وصرح المحافظ، بأنه تم نقل 222 ألف طن قمامة من مقلب نبروه التاريخي على مساحة 3 أفدنة بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه تقريبا في وقت قياسي استغرق 4 شهور وتم نقل كافة التراكمات إلي المدفن الصحي بقلابشو للتخلص الآمن منها، وأوضح "مختار" أنه سيتم إنشاء محطة وسيطة علي مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 300 طن يومي بتكلفة 2 مليون يورو منحة ممولة من البنك الأوربي لإعادة الإعمار ضمن مشروعات مصرف كيتشنر.

ووجه " المحافظ" بوضع مقترح لاستغلال المساحه المتبقيه من الموقع بعد إنشاء المحطة الوسيطة لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين أبناء مدينة نبروه.

كما وجه " مختار " بتأهيل الطريق المؤدي إلى المحطة الوسيطة ورصفه بالكامل بطول 500 متر لسهولة وصول المعدات إليها بعد إنشائها لنقل المتولد اليومي إلى مصنع سندوب لإعادة تدويرها.

وأشار "المحافظ" إلى أننا قمنا بوضع خطة طموحه للتخلص الآمن من جميع المقالب العشوائية بنطاق المحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو وفقاً للاشتراطات البيئة والصحية ، وإعادة استغلال كافة المواقع بعد اخلائها في مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال انشاء مدارس ومجمعات خدمية في القطاعات المختلفة، إضافة إلى إزالة الأثر السلبي الذي تمثله هذه التراكمات على البيئة المحيطة.

كما صرح " مختار " بأننا قريباً سنعلن عن الانتهاء من نقل كافة المقالب العشوائية وخلو الدقهلية نهائيا من المقالب التاريخية لتصبح أول محافظة خالية تماماً من المقالب وتجمعات القمامة تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 والذي استضافته مصر في شرم الشيخ وتوصيات مؤتمر تغير المناخ COP28 الذي تم عقده في دولة الإمارات العربية.

وأشار " المحافظ " إلى أن الدقهلية تضم 11 مقلبا عموميا هم ( سندوب - تمي الامديد - الجماليه - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزلة - نبروه - ميت غمر - بني عبيد - قلابشو) وتم الانتهاء من نقل 8 مقالب هم ( سندوب - تمي الامديد - الجماليه - السنبلاوين - دكرنس - منيه النصر - المنزله - نبروه ) بإجمالي 1,722 مليون طن بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه تقريباً

وأوضح " مختار " بأنه جاري تأهيل وغلق مقلب قلابشو ضمن انشطه مشروع مصرف كتشنر وتوفير الموارد المالية لنقل مقلبي ( ميت غمر وبني عبيد ) لتصبح الدقهلية بدون مقالب عشوائية

وأشار " المحافظ " إلى أن هذه المقالب التاريخية نتاج التراكم العشوائى للمخلفات علي مدار عشرات السنين قبل إنشاء وتطوير مصانع المعالجه والتدوير والتي بدورها تقوم بإعادة تدوير القمامة بصفة يومية للاستفادة منها وعدم تلوث البيئة

وثمن " مختار " دور وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة على دعمه الكامل والمثمر من أجل تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة ونقل كافة المقالب التاريخية والتي كانت لها تأثيرات سلبية على صحة وحياة المواطنين من خلال بيئة غير نظيفة.

كما ثمن " المحافظ " دور الهيئة العربية للتصنيع في نقل كافة المقالب التي تم الانتهاء من نقلها بنطاق المحافظة في توقيتات قياسية من أجل الحفاظ على البيئة والحد من الملوثات البيئية.



استمرار الأعمال



التواجد في مقلب نبروه



تفقد المحافظ لمقلب نبروه



جانب من الأعمال



جولة المحافظ بجوار المقلب