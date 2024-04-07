محافظ أسوان يضع حجر الأساس لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

وضع أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس، اليوم، الأحد، لمشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى، وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأثناء وضعه لحجر الأساس برفقه غادة أبو زيد، نائب المحافظ وعبد الهادى عبد اللطيف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية وفيصل نعيم، مدير التعليم العام وسيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والمهندس عبد الصبور الراوى، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

أكد محافظ أسوان، أنه تم استثمار هذه المساحة التى تصل إلى 4690 م2، وتخصيصها لإنشاء هذا الصرح التعليمى الكبير لتحقيق الاستفادة المثلى منها، وتحويل هذا المكان لموقع تعليمى متميز ليصبح بانوراما وواجهة حضارية بعد أن كان بؤرة للتلوث والقمامة حيث يتكلف إنشاء مجمع مدارس الأحمدية 45.5 مليون جنيه.

وشدد، على سرعة الانتهاء من إنشاء مجمع المدارس طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له، ولاسيما أنه سوف يستوعب 1730 طالب وطالبة داخل 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية، ومخطط إنشاء مدرسة للثانوية العامة بالمجمع وذلك لاستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر، كما سيتم إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم بمدخل مستقل.

وكلف "عطية"، بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختصة والـ GIS للتعرف على شبكات المرافق المختلفة فى مواقع المنشآت الجديدة، مع الاهتمام باللاندسكيب، ووضع الألعاب الترفيهية لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب، فضلاً عن أماكن انتظار للسيارات.

وأشار، إلى أنه يتم التركيز عند إنشاء المدارس الجديدة على زيادة المسطحات الخضراء لتكون هذه المدارس صروح جمالية بشكل راقى تحفز أبنائنا على الجدية والجد والاجتهاد فى التحصيل الدراسى.



وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع مدارس

اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان



خريطة لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية بأسوان



وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع المدارس