اليوم السابع
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ما تأثير عدم الخضوع للعلاج الكيماوي؟.. من وحي مسلسل مليحة

الأحد، 07 أبريل 2024 06:00 م
ما تأثير عدم الخضوع للعلاج الكيماوي؟.. من وحي مسلسل مليحة مسلسل مليحة
كتبت فاطمة ياسر

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شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، كشف ميرفت أمين عن أن الكوابيس تراودها وذلك منذ تعرض ابنها المقدم أدهم ويلعب دوره دياب، لحادث إرهابي في السلوم، فيما اخبرت ميرفت امين نجلها دياب، بأن زوجة خاله نوال ترفض الخضوع لعلاج السرطان.

وحول ذلك يوضح "اليوم السابع" لقرائه أبرز الأضرار الصحية لعدم خضوع مريض السرطان للعلاج، وفقا لتصريح من الدكتور يوسف عيسي استشاري الأورام في كلية طب قنا.

أكد استشاري الأورام، أن يشعر المريض بالخوف الشديد من العلاج الكيماوي بسبب تغير ملامحة، وفي حين أن علاج السرطان في الغالب يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وخاصة إذا كان الورم منتشر إلا أنه يجب المراقبة الدقيقة للمرض، وهناك أوقات يمكننا فيها الانتظار أو حتى تأخير العلاج،  وهذا يحدث في حالة الإصابة بسرطان بطيء النمو ومنها سرطان البروستات، والجلد.

وأشار إلى أن في بعض الأحيان  يقرر الطبيب  عدم  ضرورة علاج  مرض السرطان، وهذا عندما  يكون الورم منتشرًا وفي مراحله الأخيرة  ويصعب السيطرة عليه، ويتم تسكين الألمن فقط للمريض حتي لا يشعر به.

وأوضح أن هناك العديد من الأضرار التي تحل علي مريض السرطان في حالة عدم علاجه للمرض، وبعدما قرر الطبيب بروتوكول العلاج الخاص به، ومنها  زيادة حجم ونشاط الورم، وقد يتسبب في نموه بشكل سريع، ويصعب علاجه  بسبب التأخر، وقد يعرض حياة الشخص للخطر، بسبب زيادة فرص تعرضه لتدهور الحالة الصحية الخاصة به.


ونصح استشاري الأورام، مرضي السرطان الغير راغبين في الخصوع للعلاج، ضرورة  متابعة المرض، والقيام بالعديد من الفحوصات الطبية للإلحاق في حالة حدوث إنتشار للورم.







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