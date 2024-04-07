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ما الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

الأحد، 07 أبريل 2024 12:36 م
ما الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح مجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

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أوضح مجمع البحوث الاسلامية الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة، وذلك على النحو التالى:

-  زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.

-  وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.

- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

-  زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.







صدقة الفطر

صدقة التطوع

زكاة الفطر

زكاة المال




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