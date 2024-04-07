ما الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يوضح

أوضح مجمع البحوث الاسلامية الفرق بين زكاتى الفطر والمال والصدقة، وذلك على النحو التالى:
- زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.
- وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.
- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.
- زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.
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