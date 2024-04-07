للأمهات.. وجبات إفطار صحية لطفلك تعزز مناعته وتحفز نموه

كتبت مروة هريدى

يلعب النظام الغذائي للأطفال دورًا مهمًا في تعزيز نموهم بشكل أفضل، وإحدى الوجبات المهمة هي وجبة الإفطار التي لا تساعد فقط في نموهم الجسدي ولكن العقلي أيضًا، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthline".

يعد تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات أمرًا حيويًا لدعم جهاز المناعة والوظيفة المعرفية والنمو البدني لدى الأطفال، كما أن التغذية السليمة تعزز قوة العظام، وتزيد مستويات الطاقة.

علاوة على ذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة، لذلك يجب على الأمهات تضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات لأطفالها خاصة فى وجبة الإفطار للحفاظ على صحتهم.

فيما يلي بعض الأطباق اللذيذة التي لن يحبها الأطفال فحسب، بل سيحصلون أيضًا على جرعتهم اليومية من التغذية.

الزبادي مع قطع الفواكه



يعتبر إضافة الزبادى إلى قطع صغيرة من الفواكه بمثابة وجبة إفطار صحية لأطفالك خاصة فى فصل الصيف، حيث لا يحب الأطفال تناول أي شيء مقلي أو ثقيل.

الشوفان



يعتبر الشوفان خيارًا صحيًا يمكن تقديمه للأطفال على الإفطار، خاصة أنه غنى بالعناصر الغذائية الصحية والمفيدة لطفلك، فهو يحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات والبروتينات والألياف، مما يتغلب على النقص في النظام الغذائي المتوازن لدى أطفالك.

الفواكه مع المكسرات



يمكن إضافة قطع صغيرة أيضًا من الفاكهة إلى المكسرات وتناولها فى وجبة الإفطار، حيث أنها لا تعزز مناعة طفلك فحسب، بل يحفز قدراته العقلية بما يساعده على أداء مهامه الدراسية.

