لقضاء إجازة العيد.. تعرف على نصائح المرور للوقاية من حوادث الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، مجموعة من الوصايا منعا لوقوع الحوادث اثناء توجه سفر المواطين عبر الطرق السريعة و الصحراوية و الزراعية لقضاء أجازة عيد الفطر و من تلك النصائح :

1ـ التأكد من وضع العجلات الأمامية.

2ـ تبديل الإطارات كل 7500 كم.

3ـ التأكد من اكتمال منسوب الماء بالردياتير.

4ـ إغلاق الأبواب جيداً ومسوجرتها.

5ـ ربط جميع مسامير الإطارات جيداً.

6ـ عدم السير بالمركبة حال فقد بعض مسامير تثبيت الإطارات.

7ـ ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تُسبب عمى مؤقتا للآخرين.

8ـ ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة.

9ـ اختبار الفرامل.

10ـ ارتداء حزام الأمان ويكون متقاطع مع الكتف وليس الرقبة.