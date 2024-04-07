اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أبريل 2024 02:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

الأحد، 07 أبريل 2024 01:00 ص
عشرات الشهداء والجرحى فى قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة الحرب فى غزة
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على مناطق مختلفة في خان يونس، ومدينة غزة وشمالها.


وقالت مصادر في قطاعي الدفاع المدني والصحة، إن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب غزة، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.


وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية للمدينة.


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا؛ ما أدى إلى استشهاد 33137 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.







غزة

قطاع غزة

الاحتلال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة