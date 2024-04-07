صحة القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، اجتماعا تنظيميا مع مديري الإدارات الصحية، والمديرين العموم ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمناقشة سير العمل، بالإضافة إلى وضع خطة للعمل داخل منشآت الرعاية الأولية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه في بداية الاجتماع توجه وكيل الوزارة بالتهنئة للحضور بمناسبة حلول العيد المبارك، متمنيا لهم أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة الاسلامية بكل خير، كما تم طرح عدة نقاط للنقاش أثناء الاجتماع، من بينها أهم ما تم رصده من ملاحظات أثناء مرور الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والأولية، وفريق إشراف الوزارة علي منشآت الرعاية الأولية خلال الأسبوع الماضي.

كما تم مناقشة عدة نقاط من بينها، رفع مؤشرات الأداء الخاصة بالعمل بالمبادرات الرئاسية والملفات، والتأكيد علي ضرورة اتباع معايير مكافحة العدوي، والوقوف علي رأس العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحيحة لمكافحة العدوى، وأيضا مناقشة ما تم إنجازه من أعمال رفع كفاءة للبنية التحتية لبعض منشآت الرعاية الأولية.

وتم التأكيد على ضرورة عمل جدول نوبتجيات يومي معلن بشكل واضح للجمهور، وإعادة توزيع القوى البشرية بما يتماشى مع صالح العمل، والتأكيد علي استيفاء التذاكر الطبية لمعايير الجودة، وضرورة تفعيل برنامج الرعاية المتكامل داخل كافة منشآت الرعاية الاولية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من عملية التكهين، والاستغلال الأمثل للرواكد وإعادة توزيعها من أجل الاستغلال الأمثل للموارد، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الطب الوقائي، لعمل حصر لجميع الكهنة والرواكد خلال أسبوع من تاريخه، وأكد وكيل الوزارة سرعة الانتهاء من إصلاح أعطال الأجهزة الاستراتيجية.

وأعلن وكيل الوزارة، رفع درجة الاستعداد القصوي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موجهها بتكثيف الحملات الرقابية علي جميع المنشآت الغذائية، بالاضافة إلي تكثيف المرور من قبل الفرق الإشرافية علي جميع المنشآت الصحية علي مدار اليوم خلال أيام عطلة العيد، للتأكد من تواجد الفرق الطبية، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما وجه بضرورة تواجد مدير الإدارة الصحية علي مدار اليوم وتواجد الغرفة الوقائية بكل إدارة لتوفير الأمصال واللقاحات.

وعلى هامش الاجتماع كرم الدكتور حمودة الجزار، الدكتور ياسر حامد، على جهوده المبذولة خلال فترة عمله السابقة كمديرا للإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح.