شاهد نسب تنفيذ محطة مترو وادي النيل بالخط الثالث.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ظهرت محطة مترو وادي النيل ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والذى يمتد بطول 7.1 كيلو متر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

ونشرت وزارة النقل صور توضح حجم العمل بالمحطة ونسب التنفيذ والتشطيبات بالمحطة استعدادا للافتتاح ، ضمن 5 محطات مقرر عملها قريبا بمناطق العجوزة والمهندسين وبولاق والدقى.



محطة مترو وادي النيل

وتخدم محطة مترو وادي النيل، بالخط الثالث للمترو، والذى اقترب افتتاحها، عدة مناطق مجاورة ومنها، شارع الحجاز وشارع وادى النيل وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحي ابراهيم وشارع شهاب و مدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية، وبنك الدم وعدد من المستشفيات الخاصة والبنوك.



محطة مترو وادي النيل

ومحطة مترو وادى النيل هي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة ( 3C ) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض ، وهم طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعة سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.



محطة مترو وادي النيل