اليوم السابع
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شؤون الحرمين: توفير مصليات مخصصة لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام

الأحد، 07 أبريل 2024 12:39 م
شؤون الحرمين: توفير مصليات مخصصة لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام المسجد الحرام - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام توفير مصليات وأماكن مناسبة لذوات الإعاقة والمسنات يشرف عليها كادر متخصص في التربية الخاصة بمختلف فئاتها .

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، أن المصليات مزودة بالخدمات ووسائل المساعدة لجميع الإعاقات سواء للمكفوفين أوالحركيين والصم وغيرهم .

وأضافت أن من أهم الخدمات توفير العصي البيضاء ومصاحف ومطبوعات برايل الورقية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للصم التي تتضمن ترجمة الخطب يوم الجمعة بلغة الإشارة وتوفير كادر متخصص في الإعاقة السمعية للتواصل معهن وتلبية احتياجهن، بالإضافة إلى توفير مصاحف بلغة الإشارة .







المسجد الحرام

مصاحف

مصاحف بلغة الإشارة

شهر رمضان

عمرة شهر رمضان




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