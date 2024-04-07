اليوم السابع
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سعر جرام الذهب يستهل تعاملات الأسبوع عند 3200 جنيه للجرام من عيار 21

الأحد، 07 أبريل 2024 10:13 ص
سعر جرام الذهب يستهل تعاملات الأسبوع عند 3200 جنيه للجرام من عيار 21 ذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 بشكل ملحوظ بحوالي 45 جنيهات، و سجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيها مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2330 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.


الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب الفوري العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.4% وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أربعة أسابيع، حيث سجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليحقق الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2330 دولار للأونصة ليحقق ربح بمقدار 97 دولار، وفق جولد بيليون، واستطاع الذهب تسجيل ارتفاع خلال 8 جلسات من إجمالي 9 جلسات من ضمنهم 7 جلسات متتالية، بالإضافة إلى تسجيل مستوى تاريخي بشكل يومي متتالي لـ 6 جلسات.

13% زيادة في الذهب منذ بداية 2024

 







ارتفع سعر الذهب منذ بداية العام بنسبة 13 ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره

حيث ارتفاع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي يوم أمس الجمعة بنسبة 14 ليربح 286 دولار في 6 أسابيع تقريباً الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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