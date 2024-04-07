اليوم السابع
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الأحد، 07 أبريل 2024 08:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء باكستان يزور السعودية

الأحد، 07 أبريل 2024 08:00 ص
رئيس وزراء باكستان يزور السعودية شهباز شريف
أ ش أ

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بدأ رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق ثلاثة أيام.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية؛ فإنه من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء شهباز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية.

وقالت الوزارة، إن باكستان والسعودية تتمتعان بعلاقات أخوية طويلة الأمد متجذرة في التقارب الديني والثقافي، وأن قيادتي البلدين ملتزمتان بتعزيز العلاقات الأخوية والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المجزية للطرفين.







باكستان

السعودية

شهباز شريف




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