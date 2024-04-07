اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء أيرلندا المقبل: ما يحدث فى غزة مروع ويجب أن يتوقف

الأحد، 07 أبريل 2024 02:38 م
رئيس وزراء أيرلندا المقبل: ما يحدث فى غزة مروع ويجب أن يتوقف رئيس وزراء أيرلندا المقبل سايمون هاريس
أ ش أ

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قال رئيس وزراء أيرلندا المقبل سايمون هاريس إن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف وإنه حان الوقت لاتخاذ خطوات في ظل الأزمة الإنسانية هناك.


وتابع - في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد قائلا "ما رأيناه يحدث في غزة وأفعال الحكومة الإسرائيلية أمر مروع وبشع ومستهجن تماما، نرى الأطفال الأبرياء يشوهون ويقتلون، إنه أمر حقير ومثير للاشمئزاز ويجب أن يتوقف".


وأكد هاريس أن أيرلندا ستقول دوما الحقيقة أمام السلطة وستنادي بوقف فوري لإطلاق النار، مضيفا أن "الهجوم على عمال الإغاثة على وجه الخصوص كان في رأيي قاس ومخيف".


كما قال إن أيرلندا كدولة مستعدة للقيام بدورها في العملية السياسية التي تحقق حل الدولتين، مؤكدا على أن الوضع يتطلب حلا سياسيا يفضي إلى حل الدولتين.







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